Çorumlular Yıldırım ile buluşacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde İstanbul’daki Çorumlulara seslenecek.

Büyük buluşma 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 18.00’de yapılacak. Buluşmaya AK Parti Çorum Milletvekilleri, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İlçe başkanları, İlçe Belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat katılacak.

Çorumlu ses sanatçıları ve saz sanatçılarının da katılacağı buluşma ile ilgili yapılan duyuruda İstanbul’da yaşayan tüm Çorumlular Esenler Millet Bahçesi’ne davet edildi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı Çorum merkezde bir çok bilborda ilan vererek 23 Haziran’da yapılacak olan seçim için adayları Binali Yıldırım’a destek istedi. Binali Yıldırım’ın fotoğrafı ile “İstanbul’un Sana İhtiyacı Var” sloganı yazılan afişlerde 23 Haziran’da Oy Kullanacak Seçmenlerimizin Ulaşım ve Bilgilendirilmesi İl Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bilgi almak için belirtilen numaralara ulaşabilirsiniz” denildiği gözlendi.

(Volkan SINAYUÇ)