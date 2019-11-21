Çorumlular Platformu 59. toplantıyı yaptı

Sunuculuğunu Ataşehir Çorumlular Derneği Başkan Vekili Abdullah Kara'nın yaptığı program Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk, amaçlarının ayırım yapmak değil bilakis Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birlik ve beraberliğine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Göktürk’ın konuşmasının sonunda günün sloganı olan "Bugün ayın 19'u günlerden?" sorusuna tüm katılımcılar hep bir ağızdan "Çorum" diye cevap verdi.

Gecede programın düzenlemesinde emeği geçenlere plaket verildi.

(Haber Merkezi)