“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”

Çorum olaylarını anma yıldönümü etkinliklerine katılarak “Kahraman Çorumlular nasılsınız? 39 yıl önce yaklaşık 3 ay direnen bir kahramanlık örneği gösteren Çorumlular sizleri selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan, Çorumluların katliamı kabul etmediğini, çünkü burada yapılan direnç ve mücadele örneğinin bir kahramanlık olduğunu düşündüklerini ve kendilerinin de aynı fikirde olduğunu vurguladı.

Çorumluların üç ay boyunca yaşanan olaylarda birlikte hareket ettiğini ve bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğin sürmesini beklediklerini, bu sayede de yeni kahramanlıklar gösterilebileceklerini ifade eden Gani Kaplan, “Sivas’tan geliyoruz. 26 yıldır oraya gidiyoruz. Oranın utanç müzesi olması için uğraşıyoruz. Şehitlerin arasında iki tane katilin ismi de var onları oradan söktüremedik. Bunun için daha aktif mücadele etmeliyiz. Ankara’da bir katliamlar müzesi yapacağız Madımak olayından başlayarak Ankara Gar katliamına kadar olan süreçte tam katliamların müzesini yapacağız. Bunun devletten hiçbir katkı almayacağız katkıyı sizden alacağız. Sizin vicdanına güvenerek yola çıktık. Eminim ki sizler kapınıza gelen genç arkadaşları geri çevirmeyeceksiniz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)