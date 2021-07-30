Çorumlular öfkeli: İÇİMİZ YANIYOR

Yangınların sabotaj olduğunu düşündüğünü dile getiren Ahmet Gökhan Karaca, “Çok üzgünüz, yangınları ilk duyduğumuzda acaba bilinçli mi yapılıyor, yine bir parsel mafyası mı çıkarıyor bu yangınları diye aklımıza geldi. Acilen ülkenin alarma geçmesi lazım. Ve bütün önlemlerin alınması gerekmektedir.” dedi.

‘Ormanları yakanın canı yansın’ diyen Fatma Dönmez, “Çok günah, o kadar canımız gitti, hayvanlar, ormanlar yok oldu. Yapanların da canı yansın” ifadesini kullandı.

Yangınların tesadüf olmadığını söyleyen Mehmet Kaan, “Ortada bir sabotaj var. Memleketin ciğerleri yanıyor. Bizler de çok üzülüyoruz bunlara karşı sessiz kalınmamalı. Sonuna kadar gidilsin, failleri bulunsun. Bir daha bunları yaşamamamız için tedbirler alınmalı, devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘ORMANLAR BİZİM CİĞERLERİMİZ’

Yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Selami Keçelioğlu, orman yangınlarının ihmalkarlıktan kaynaklandığını belirterek, şöyle devam etti: “İşte görüyorsunuz Rusya’dan gelen 2-3 uçakla ormanlardaki yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Halbuki Türkiye’nin kendi uçaklarını da neymiş 4900 ton alıyormuş da 5 bin ton almıyormuş diye hangara koymuşlar çürütüyorlar. Devletin buna bir önlem alması lazım. İklimler değişti, havalar oldukça sıcak geçiyor. Bu sıcaklarda orman yangınlarının olacağı yüzde 100. Ormanlar bizim ciğerlerimiz. Bir ağaç öyle kolay kolay yetişmiyor, 40- 50 senelik ağaçlar yandı. Şimdi yeni dikilen ağaçlar kaç yılda büyüyecek, devletin duyarlı olması lazım, vatandaşın da duyarlı olması lazım ancak en çok devlete görev düşüyor. Ormanlarımızı korumamız lazım.”



‘HABERLERİ İZLERKEN AĞLADIM’

‘İçimiz yanıyor diyecek hiçbir şeyimiz yok’ diye isyan eden Celal Günündi, “O ağaçları, hayvanları öyle gördükçe bizim içimiz alev alev yanıyor. Hep dikkatsizlikten. Ormanlarımız ilgisiz, bakımsız” ifadesine yer verdi.

Arslan Topçu isimli vatandaş ise, “Ormanları yakanı idam etmek istiyorum. Yazık değil mi bir ağaç yetiştirmek bir evlat yetiştirmektir. Ama kıymetini bilene. Bilmeyenler böyle ormanları yakıp hainlik çıkarıyorlar. Yazık, çok yazık. Bir an önce yangınların söndürülmesini diliyorum” dedi.

Yangın haberlerini izlerken ağladığını ifade eden Fadime Topçu, “O kadar üzüldüm ki ama elimizden hiçbir şey gelmiyor” diye konuştu.



‘YUNANİSTAN’IN 17 BİZİM 3 UÇAĞIMIZ VAR’

Türkiye’nin yangınlara hali hazırda 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ettiğini hatırlatan bir vatandaş ise, “13 uçağı kendisinde durduracağına uçak alsaydı. 5 milyon nüfuslu Yunanistan’ın 17 tane uçağı var, Türkiye’nin neden 3 tane?” diye sordu.

Ülkenin can damarlarının yandığını kaydeden Rasim Çinkaya, şunları söyledi: “Bu can damarlarını yakan ya vatan hainidir ya da bilinçsiz bir vatandaştır. Eğer piknik yapıp söndürmeden gittiyse suçludur, bilinçli yaktıysa görüşü ne olursa olsun vatan hainidir. Bunun Türkiye’yi küçük düşürmek için Türkiye ekonomisini yok etmek için yapılan bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bunu yapanlara şu Cuma vakti Allah lanet etsin.”



‘YÖNETENLER DE VATANDAŞLAR DA DUYARSIZ’

Orman yangınlarının birilerinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını dile getiren bir vatandaş, “Ben inanmıyorum, genelde sigara içen vatandaşlar yoldan geçerken sigaralarını atıyorlar, onun dışında bazı çevrelerce tatil beldelerinde ranta açık yerler yaratmak için yapıldığını düşünüyorum. Türkiye’nin ormanlara, çevreye bakış açısı hiç hoş değil, duyarlı değil. Yani yönetenlerden tutun da vatandaşlarına kadar bu da eğitimle alakalı, kültürle alakalı” dedi.



‘SÖYLENECEK SÖZ KALMADI’

Çok üzgün olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Hiç iyi değil yazık oluyor. Çok yazık oluyor hepimize de. Söylenecek söz kalmadı” ifadesini kullandı.

Taksici bir vatandaş ise, “Yukarıdaki bizi yönetenler daha iyi düşünmeli, göz var nizam var. Bizden önce onlar düşünmeli. Ben ne yapabilirim, vatandaş ne yapabilir? Bu memleketin bir daha ele geçmeyeceğini, daha dürüst, liyakatli yönetilmesi gerektiğini kendileri bilmesi lazım. Cenabı Allah’ım hepimizi esirgesin. Allah bir daha göstermesin böyle felaketler” şeklinde konuştu.



