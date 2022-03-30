Çorumlular, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkacak
ÇORUM’da yaşayan Hatice Kırcı (35), gönüllü olarak davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları sahura kaldıracak.
Güncel 30.03.2022, 18:53
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AK Kentent Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki Hatice Kırcı, mahalleliyi sahura uyandırmak için gönüllü davulcu oldu. Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyeceğini bildiren Hatice Aslan, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, ben bunu başardım ve çok mutluyum bu imkanı bana tanıyanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Temizlik Şirketinde görev yapan Kırcı, Turgut Özal Konferans Salonunda Ramazan Davulcularına verilen eğitime katıldı. Eğitim sonrası ise Gazi Caddesi Hürriyet Parkında 43 davulcu arkadaşıyla birlikte davul çaldı. Davul çalan Kırcıyı görenler cep telefonlarına sarılıp dakikalarca çekim yaptı. Bazı vatandaşlar kırcıyı tebrik etti.
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