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Çorumlular Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu, önceki gün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çorumlular Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu, önceki gün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

17 Kasım 2019 Pazar 21:00
Çorumlular Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Elmadağ Belediyesi ve Sungurlu Belediyesi’nin katkılarıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan baloya, CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ankara milletvelleri Gamze Taşçıer, Murat Emir, CHP YDK Üyesi Selahattin Emre, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Salih Coruk, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda Çorumlu katıldı.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda ünlü sanatçılar; Gülsüm Kahraman, Pelin Üstün, Görkem Aygün, Haydar Kemeç, Serdar Çokatak ve Çorum HDF Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

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(Taner ŞİMŞEK)

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