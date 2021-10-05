Çorumlular Cumartesi Mamak’ta buluşacak 

Hemşehri Festivali, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 12.00’de Üreğil Millet Bahçesi’nde başlayacak.

Hayri Çağır, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte tüm Çorumluları festivale katılmaya çağırdı.

Federasyon Genel Başkanı Çağır, festivalde 10 kazan İskilip dolması ikram edileceğini, il ve ilçe belediyelerinin Çorum kültürü ile ilgili sunumlar yapacaklarını ve yöresel sanatçıların konser vereceklerini belirterek, Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 kez Çorum Tanıtım Günleri düzenlediklerini, son olarak 1 Eylül’de Çorum Konağı’nda piknik ve bayramlaşma için bir araya geldiklerini hatırlattı. (Haber Merkezi)

