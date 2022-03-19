Çorumlular buluşuyor
Keçiören Çorumlular Derneği tarafından Ankara'da Çorumlular buluşması gerçekleştirilecek.
Güncel 19.03.2022, 00:08
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Ankara'da yaşayan Çorumlular, Keçiören Çorumlular Derneği tarafından organize edilecek olan gecede buluşacak. Sungurlu Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan Çorumlular Buluşması bugün saat 19.00’da Keçiören Esertepe Mahalle Konağı'nda başlayacak.
Keçiören Çorumlular Derneği tarafından gece ile ilgili yapılan açıklamada, “19 Mart, Saat 19'da buluşuyoruz. Sungurlu Belediyesi'nin destekleriyle Keçiören'de Çorum kültürümüzü yaşatıyoruz. Çorum Tokmak Köftesi, leblebi ve aşıklarımızla Çorum türküleri. Tüm hemşehrilerimiz ailece davetlidir” denildi.
(Haber Merkezi)
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