Çorumlular bu romanı başka gözle okuyacak

Fehmi Çalmuk’un yeni romanı “Göbeller”, Hoton Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çalmuk’un 19’uncu eseri olan, bir Çorum romanı “Göbeller”de, Milli Mücadele yıllarında Çorum’un Veli Paşa Konağı’nda yaşanan entrikalar anlatıldı.

Yazar, Veli Paşa ve eşi Sıdıka Hanım’ın birbirlerinden habersiz olarak Teşkilat-ı Mahsusa için çalışmalarını polisiye roman tarzında işledi. Göbeller’de iki farklı zaman diliminde, sihirli bir yüzük etrafında yaşanan olaylar okuyucuyla buluşturuldu.

Çalmuk Göbeller’i “Çorumlular mahcup Anadolu çocuklarıdır. Muhannete muhtaç olmadan, sebat etmeyi ertelemeden, öfkesini isyana dönüştürmeden yaşar, giderler. Ben onları vatana, toprağa, sevdiklerine olan sadakatlerinden vazgeçmeyen insanlar olarak tanıdım. Onlar için ‘devlet' dedi mi akan sular, ‘millet' dedi mi esen rüzgâr durur. ‘Dayan Allah'a, güven Allah'a” düsturu ile hareket ederler” sözleriyle anlatırken, Çorum’un yöresel ağzında kullanılan sözcükleri de sıkça işledi.

(Volkan SINAYUÇ)