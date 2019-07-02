Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
259.212
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1225
EURO
6.3656

Çorumlular bu romanı başka gözle okuyacak

Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, yayımlanmış 19’uncu eseri “Göbeller” isimli romanı ile Çorumluları ele aldı.

Çorumlular bu romanı başka gözle okuyacak

Gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk, yayımlanmış 19’uncu eseri “Göbeller” isimli romanı ile Çorumluları ele aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 22:59
Çorumlular bu romanı başka gözle okuyacak

Fehmi Çalmuk’un yeni romanı “Göbeller”, Hoton Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çalmuk’un 19’uncu eseri olan, bir Çorum romanı “Göbeller”de, Milli Mücadele yıllarında Çorum’un Veli Paşa Konağı’nda yaşanan entrikalar anlatıldı.

Yazar, Veli Paşa ve eşi Sıdıka Hanım’ın birbirlerinden habersiz olarak Teşkilat-ı Mahsusa için çalışmalarını polisiye roman tarzında işledi. Göbeller’de iki farklı zaman diliminde, sihirli bir yüzük etrafında yaşanan olaylar okuyucuyla buluşturuldu.

Çalmuk Göbeller’i “Çorumlular mahcup Anadolu çocuklarıdır. Muhannete muhtaç olmadan, sebat etmeyi ertelemeden, öfkesini isyana dönüştürmeden yaşar, giderler. Ben onları vatana, toprağa, sevdiklerine olan sadakatlerinden vazgeçmeyen insanlar olarak tanıdım. Onlar için ‘devlet' dedi mi akan sular, ‘millet' dedi mi esen rüzgâr durur. ‘Dayan Allah'a, güven Allah'a” düsturu ile hareket ederler” sözleriyle anlatırken, Çorum’un yöresel ağzında kullanılan sözcükleri de sıkça işledi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
Çorum’da glütensiz cafe
Çorum’da glütensiz cafe
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim