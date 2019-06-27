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“Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor”

Boğazkale, Alacahöyük ve Çorum merkezde bulunan tarihi yerleri gezen Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, “Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor” değerlendirmesi yaptı.

“Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor”

Boğazkale, Alacahöyük ve Çorum merkezde bulunan tarihi yerleri gezen Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, “Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor” değerlendirmesi yaptı.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:15
“Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor”

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan tarafından Çorum’a davet edilen Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, 24-25 Haziran tarihlerinde Boğazkale ve Alacahöyük ören alanları ile Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.

Çorum gezisi, Mavi Ocak tesislerinde kahvaltı ile başladı. Mustafa Mavi’nin ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve eşi de katıldı. Boğazkale gezisinde ise Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ve Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar ve beraberindekileri bilgilendirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile de görüşme fırsatı bulan heyet, Vakıf 19 tarafından hazırlanan Kadeş Meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

Türk Japon Vakfı Başkanı Sadıklar, her zaman Çorum Valiliği ve Vakıf 19’la işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

Çorum’da Kale, Küçük Arasta, Ulucami, Velipaşa Konağı sonrası Çorum Müze’si ziyaret eden Vakıf Başkanı Sadıklar, sonrasında konakladığı Anitta Otel’de iş insanı Uğur Barlık’a bir plaket vererek kente böyle bir yatırım yaptığı için teşekkür etti. Sadıklar ve beraberindekiler, Çorum’da farklı turizm noktaları olduğunu göstermek adına Obruk Barajı’na da uğradı.

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar’ın Çorum gezisi hakkında bir değerlendirme yapan Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Gezimiz sırasında ve ziyaretlerimizde bizlerle birlikte olan Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a, Sungurlu Kaymakamımız Mitat Gözen’e, Mustafa Mavi’ye, Boğazkale Kaymakamımız Yunus Ataman’a, Anitta Otel’in sahibi değerli iş adamımız ve Vakıf mütevelli heyet üyemiz Uğur Barlık’a, gezi boyunca değerli bilgiler veren Sayın Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’a ve Oğuzlar Tesisleri Müdürü Uğur Kale’ye teşekkür ederim.

Gezi son derece verimli geçmiş olup bundan sonra yapılacak ortak çalışmalara sağlam bir temel oluşturmuştur. Japon Vakfı Başkanı Sayın Sadıklar geziden memnuniyetlerini bildirmişler, gördükleri yerlerden çok etkilenerek ‘Çorumlular bir hazine üzerinde oturuyor’ ifadelerini kullanmışlardır. Bizlere teşekkür ederek Çorumluları Ankara Japon vakfına beklediklerini dile getirmişlerdir. Gezi boyunca Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz Çetin Mete ile birlikte kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık umarız emeklerimiz karşılığını bulacaktır.”

(Haber Merkezi)

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