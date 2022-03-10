Çorumlular Ankara'da buluşuyor
Keçiören Çorumlular Derneği tarafından Ankara'da Çorumlular buluşması gerçekleştirilecek.
Güncel 10.03.2022, 17:50
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Ankara'da yaşayan Çorumlular, Keçiören Çorumlular Derneği tarafından organize edilecek olan gecede buluşacak.
Sungurlu Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan Çorumlular Buluşması, Keçiören Esertepe Mahalle Konağı'nda 19 Mart 2022 GÜNÜ SAAT 19.00’DA başlayacak.
Keçiören Çorumlular Derneği tarafından gece ile ilgili yapılan açıklamada, “19 Mart, Saat 19'da buluşuyoruz. Sungurlu Belediyesi'nin destekleriyle Keçiören'de Çorum kültürümüzü yaşatıyoruz. Çorum Tokmak Köftesi, leblebi ve aşıklarımızla Çorum türküleri. Tüm hemşehrilerimiz ailece davetlidir” denildi.
(Uğur GÖRKEM)
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