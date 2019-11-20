Çorumlular Akif Beki’ye kırgın ve kızgın

Akif Beki’nin “Çorumlular alınmasın, konunun onlarla alakası yok, dile yerleşmiş bir deyim, lafın gelişi...Ama TRT yöneticileri ne kadar üzerlerine alınsa az.” diye başlayan makalesine kızan Çorumlular, “Çorumlular Akif Beki’ye ne yapmış?” diye sordular.

Türkiye’de bir buçuk milyon Çorumlu olduğuna değinen Çorumlular, “ Bizim üzerimizden ilgi çekmek istiyorsa, gelsin Çorum’a biz ona yeterli ilgi ve alakayı gösteririz. Çorumluların misafirperverliğini herkes bilir. Bu şehir binlerce yıl önce Hitit medeniyetlerin başkenti aynı zamanda Kadeş Barış antlaşmasının imzalandığı topraklardır. Medeniyetin beşiğidir. Kendisine medeniyet öğretmek boynumuzun borcu olsun.” dediler.

Çorumlular, son zamanlarda “Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz” deyiminin dillere yerleşmesine sebep olan somut “olumlu” gelişmelere de dikkat çektiler.

(Elvan Yılmaz)