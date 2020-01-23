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Çorumlu yüksek hızlı trene Kırıkkale’den mi, yoksa Yozgat’tan mı binecek?

Sanayileşme hamlesini ilk başlatan ve dolayısıyla bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma potansiyelini taşıyan Çorum, sanki bu işlevinden uzaklaştırılmak istenircesine, ulaşım altyapısı yönünden yıllardır ihmal edildi. Çorum Havalimanı inşaatı yarıda bırakıldı ve Çorumlular hava ulaşımında komşu kentlere yönlendirildi.

Çorumlu yüksek hızlı trene Kırıkkale’den mi, yoksa Yozgat’tan mı binecek?

Sanayileşme hamlesini ilk başlatan ve dolayısıyla bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma potansiyelini taşıyan Çorum, sanki bu işlevinden uzaklaştırılmak istenircesine, ulaşım altyapısı yönünden yıllardır ihmal edildi. Çorum Havalimanı inşaatı yarıda bırakıldı ve Çorumlular hava ulaşımında komşu kentlere yönlendirildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 15:39
Çorumlu yüksek hızlı trene Kırıkkale’den mi, yoksa Yozgat’tan mı binecek?

Başkent Ankara ile Karadeniz’in ticari merkezi ve limanı Samsun’u Çorum üzerinden direkt bir hat halinde bağlayacak “Çorumluların yüz yıllık özlemi” demiryolu da, 30 yıldır gündemde olmasına rağmen bir türlü kuvveden fiile geçemedi. Ankara-Çorum-Samsun YHT projesinin etüt çalışmaları devam ediyor, ama proje son derece yavaş ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, yaz başında tamamlanması planlanan ve Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren hattı projesinden Çorum’un da faydalanacağını söylemesi, “Çorumlu, yüksek hızlı trende de komşulara yönlendiriliyor. Acaba trene, Kırıkkale’den mi bineceğiz, yoksa Yozgat’tan mı?” şeklinde yorumlara neden oldu.

Kırıkkale’de hızlı tren güzergâhında incelemelerde bulunan Bakan Turhan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı’nda partililere hitap ederken, 440 kilometrelik mesafeyi 2 saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yapımına devam edildiğini hatırlatarak, yaz başına kadar bitirilmesi öngörülen hattın, yalnızca geçtiği yerlere değil bölgeye de hizmet vereceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı M.Cahit Turhan, “İnşallah Kırıkkale’miz de, Yozgat’ımız da, Sivas’ımız da, Kayseri’miz de, Tokat’ımız da, Çorum’umuz da, Erzincan’ımız da hatta ötesi de bu yıl ortalarında hizmete açacağımız Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat etme imkânına sahip olacaklar.” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 23.01.2020 20:06
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