ÇORUMLU YÖNETMENİN FİLMİNE ÖDÜL YAĞIYOR

Çorumlu Yönetmen Timuçin İpekusta “62-84 Anlaşılmadı Merkez” filmiyle çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül kazandı. Film, erkek şiddeti ve nefret cinayetlerinin odağında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasındaki sorunları konu alıyor.

Timuçin İpekusta, “62-84 Anlaşılmadı Merkez” filminde erkek şiddeti ve nefret cinayetlerine ilişkin yasaların uygulamasındaki sıkıntılara yer verdi. İpekusta “Vahşi cinayetlere kurban giden kadınlar, kendi kız kardeşim ya da annemmiş kadar acı veriyor bana. Üstelik bunu büyük oranda engellemenin bir yolu olduğu halde” diyor.

Çorum’un İskilip ilçesinde doğan Yönetmen Timuçin İpekusta’nın yazıp yönettiği Seyhan Arman, Göksu Girişken ve Tajsher Yakub’un başrollerinde olduğu “62-84 Anlaşılmadı Merkez”, Anatolia International Film Festivali’nden “En İyi Film” ödülü ile ABD’nin Delaware eyaletinde düzenlenen Film Festivali’nde “En İyi Yabancı Dilde Kısa Film” ödülünün sahibi oldu.

Antakya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nün ardından dünyanın dört bir yanından ödüller yağan “62-84 Anlaşılmadı Merkez” filmi, erkek şiddeti ve nefret cinayetlerinin sorunlarını konu alıyor.

Film ayrıca; ABD-San Francisco Film Festivali, Avustralya-Canberra Film Festivali, Şubat 2021’de ABD-New Mexico’da gerçekleştirilecek 21. The Santa Fe Film Festivali’nde Türkiye’den seçilen tek film olarak dünya çapında harika bir başarıya imza atıyor.

“62-84 Anlaşılmadı Merkez” Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde de finalistler arasında yer alıyor.