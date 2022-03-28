Çorumlu yazarlar, 17. Ankara Kitap Fuarı’nda yerlerini aldılar

18-27 Mart 2022 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenen 17. Ankara Kitap Fuarı’na, çok sayıda Çorumlu yazar da değişik günlerde katılarak stand açtı.

Çorumlu yazarlar Osman Çeviksoy, Halil Gülez ve Selahattin Aydemir, şair Yusuf Ziya Leblebici, son olarak ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Alaeddin Usta, okurlarına kitaplarını imzaladılar.

Avrasya Yazarlar Birliği Bengü Yayınları Standında yer alan Osman Çeviksoy’u ziyaret edenler arasında, Halit Ertuğrul, Şinasi Özden, Burhan Buruk gibi Çorumlu yazar ve şairler de vardı.

(Haber Merkezi)