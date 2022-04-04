Çorumlu yazardan çocuk kitabı

Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, birikimini yazınsal alana taşıdı.

İlkokul düzeyindeki çocuklara hitap eden öykü kitabı, içerisinde paylaşımdan arkadaşlığa, kıskançlıktan akran zorbalığına kadar çocuğun sosyal gelişimini etkileyecek konuları barındırıyor. Kitapta “Marmelat” ismindeki bir kedinin, bir güne başladıktan sonra neler yaptığı, hayvan sever insanların ona ve arkadaşlarına yaklaşımı, kedilerin diliyle ve farklı bakış açılarıyla ortaya koyuluyor.

Öte yandan yaratıcı yazma etkinlikleri barındıran kitap, çocukların öykü, masal, tiyatro, şiir gibi edebi türlerde yazmalarına ışık tutuyor. Kitap temin etmek için isteyen okurlar yayınevinin internet satış kanalı olan cinius.shop üzerinden temin edebilirler. Yazar, kitabını toplu alan okullar için gönüllü drama etkinliği, imza ve söyleşi de düzenliyor. (Haber Merkezi)