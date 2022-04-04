Çorumlu yazardan çocuk kitabı
Çorumlu drama eğitmeni, masal anlatıcısı ve çocuk gelişimci Yasemin Yanar Karameşe'nin “Marmelat'ın Bir Günü” isimli çocuk kitabı Cinius yayınlarından çıktı.
Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, birikimini yazınsal alana taşıdı.
İlkokul düzeyindeki çocuklara hitap eden öykü kitabı, içerisinde paylaşımdan arkadaşlığa, kıskançlıktan akran zorbalığına kadar çocuğun sosyal gelişimini etkileyecek konuları barındırıyor. Kitapta “Marmelat” ismindeki bir kedinin, bir güne başladıktan sonra neler yaptığı, hayvan sever insanların ona ve arkadaşlarına yaklaşımı, kedilerin diliyle ve farklı bakış açılarıyla ortaya koyuluyor.
Öte yandan yaratıcı yazma etkinlikleri barındıran kitap, çocukların öykü, masal, tiyatro, şiir gibi edebi türlerde yazmalarına ışık tutuyor. Kitap temin etmek için isteyen okurlar yayınevinin internet satış kanalı olan cinius.shop üzerinden temin edebilirler. Yazar, kitabını toplu alan okullar için gönüllü drama etkinliği, imza ve söyleşi de düzenliyor. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22