Çorumlu yazar Tülay Bilgin, Fethiye Ortaokulu’nun konuğu
“Zamana Yolculuk” adlı kitabın yazarı Çorumlu Tülay Bilgin, Fethiye Ortaokulu Kültür Edebiyat Kulübü’nün konuğu olarak, Fethiyeli öğrencilere Çorum’u, Hitit uygarlığını ve başkent Hattuşa’yı anlattı.
Güncel 10.12.2021, 19:43
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Kültür Edebiyat Kulübü’nden yapılan açıklamada, Tülay Bilgin’in geçmiş medeniyetler ile bugün arasında köprü kurmayı hedeflediği belirtilerek, “Tarihimizi bilmek, geçmişimizi bilmek, yetişen tüm gençlerimize bu şuuru aşılamak geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır” denildi.
Açıklamada, “Okuyan ve düşünen bireyler ülkemizin geleceğini en güzel şekilde dizayn edecektir. Karşılaştığı her durumda güzel hedefler belirleyecek; hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaktır” ifadesi de kullanıldı.
(Haber Merkezi)
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