Çorumlu yazar Tülay Bilgin, Fethiye Ortaokulu’nun konuğu 

Kültür Edebiyat Kulübü’nden yapılan açıklamada, Tülay Bilgin’in geçmiş medeniyetler ile bugün arasında köprü kurmayı hedeflediği belirtilerek, “Tarihimizi bilmek, geçmişimizi bilmek, yetişen tüm gençlerimize bu şuuru aşılamak geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır” denildi.

Açıklamada, “Okuyan ve düşünen bireyler ülkemizin geleceğini en güzel şekilde dizayn edecektir. Karşılaştığı her durumda güzel hedefler belirleyecek; hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaktır” ifadesi de kullanıldı.



(Haber Merkezi)

