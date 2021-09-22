Çorumlu yazar ilk kitabını çıkardı

Küçük yaşlarda okumaya eğilimi olan, ortaokulda yazma ve yazarak anlatma üzerine denemeler yaparak gelişimlerde bulunan Aydın, lise yıllarında edebiyat öğretmeninin fark etmesiyle anahtar kelimeler ile hikâyeler yazmaya başladı. Yazdığı hikâyeler yakın çevresi ve öğretmenleri tarafından beğeniler alan Aydın, yazarlık ve roman yazarlığı üzerine yaptığı araştırmalar, günümüz Türk yazarlarından aldığı tavsiye ve fikirler ile de yapmak istediği mesleğe yönelik kendini geliştirdiğini söyledi.

Kitabı yazma sürecini anlatan Aydın, “Kendimi tam olarak hazır hissettiğim an, deneme türünde yazılar yazmayı bırakıp; şu anda basılmış ilk romanım olan “Bize Kalan?” kitabımı yazmaya başladım. Yazmaya başladığım tarih 2018 senesinin Haziran ayıydı. Yaklaşık iki yıllık bir yazım sürecinin ardından, Eylül 2020’de finale ulaştım” dedi.

Kitabının 2021 yılının Ağustos ayında basıldığını bildiren Aydın, şöyle devam etti: “Okurlarımdan aldığım ilk yorumlar, çok olumlu yönde geri dönüş sağladı. Yeni kitabımın tanıtımı ile alakalı girişimlerde bulunurken, uzun zamandır yazmayı planladığım ve kurgusu için fikir düşündüğüm ikinci romanımı yazmaya başladım. Yeni romanımda ilk romanımın türüne istinaden, yazması daha zor bir tür olan polisiyeyi seçtim.” (Haber Merkezi)