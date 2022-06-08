Çorumlu yatırımcı, ödülünü Bakan Kirişci’den aldı

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Bakan Kirişci’nin verdiği ödülü kendisi, ailesi, yardımcıları ve tüm engelli vatandaşlar adına aldığını, büyük bir gurur duyduğunu belirten Arslan, “TKDK yönetimine proje hazırlığımdan sonuçlanmasına kadar geçen sürede ve bu çabalarımın kamuoyuna duyurulmasında verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. 27 bin lira hibe desteği alarak başladığım projemi sürekli geliştiriyorum. Yanımda yardımcılarım var. Çalışıyorum, üretiyorum, istihdam sağlıyorum. Bundan da mutluyum. Değerli engelli arkadaşlarım, evde oturup kendinizi dinlemeyi bırakın. Ben engelliyim diye eve kapanmayın. Engelli olmak hiçbir zaman üretime ve çalışmaya engel değildir. Hayatta pozitif, koronada negatif olun” diye konuştu.

1967 Bayat Yeşilçat Köyü doğumlu olan Arslan, imam hatip olarak görev yaparken 2007 yılında MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanarak yürüme yeteneğini kaybetti. Arıcılıkla köylerde imamlık yaptığı yıllarda ilgilenmeye başlayan Arslan, TKDK tarafından IPARD II 6. Çağrısında projesinin desteklenmesiyle, Bayat ilçesinin Yeşilçat köyünde sürdürdüğü arıcılık faaliyetlerini büyüttü.

300 adet kovan ve arıcılık malzemeleri alımı üzerine sunduğu 50 bin TL’lik projesi için 27 bin TL hibe alan Arslan, aynı zamanda Çorum Valiliği ve KOSGEB desteğiyle 2019 yılında açtığı iş yerinde akülü araçların bakım ve onarımını yapıyor.

(Haber Merkezi)

