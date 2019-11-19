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Çorumlu vekillerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyarette bulundu.

Çorumlu vekillerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyarette bulundu.

19 Kasım 2019 Salı 23:45
Çorumlu vekillerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 71 günden beri devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. Son olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve CHP Ankara Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Komisyon üyeleri, ailelerle tek tek görüşerek çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’nin annelerin yanında olduğunu söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise, parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte burada olduklarını söyledi. Hakverdi, “Biz parti olarak, anaların acıları ortak diyoruz. Acılar yarıştırılmaz, biz analarımıza sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki herkes evlatlarına kavuşsun, bu acıları yaşamasın. Anaların dertlerini beraber çözeceğiz. İnsan hakları komisyonu olarak geldik” diye konuştu.

Ziyarette konuşan acılı aileler ise, “Hepimiz çocuklarımızı istiyoruz, nereye kadar kaçacaklar? Biz CHP’ye seslendik, HDP’lilerle ittifak ettiniz dedik. CHP de bize destek versin istiyoruz. Herkes elini taşın altına atmalı. Kar da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kürdistan’ı değil çocuklarımızı istiyoruz. Bunların emri olmadan hiçbir çocuk dağa çıkmıyor. Allah teröre lanet etsin” şeklinde konuştu.

(İHA)

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