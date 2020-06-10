Çorumlu Valilerin göreve yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi yayınlandı. Karara göre 41 ilin valisi değişti. Kararnameye göre 18 ile yeni vali ataması yapılırken 23 ilin valisi de yer değiştirdi. Çok sayıda kaymakam da vali olarak atandı.

Kararnameye göre Çorumlu Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valiliği’ne, Iğdır Valisi Enver Ünlü ise Giresun Valiliği görevine atanırken; yine Çorumlu Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Aksaray Valisi Ali Mantı da Mülkiye BaşMüfettişi oldu. Çorumlu Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise yerlerinde kaldı.

17 ilin valisinin mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alındığı kararnamede Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanırken, bir dönem ilimizde Vali Yardımcılığı görevini yerine getiren Ahmet Hamdi Nayir da Sakarya Valiliği görevinden Mülkiye Baş Müfettişliği görevine getirildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin yerini koruduğu kararname kapsamında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına yapılan atamalar ile İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürlüğü’ne, Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Şefik Aygöl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Mülkiye Müfettişi Mehmet Mut Strateji Geliştirme Başkanlığı’na, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na ve Mülkiye Müfettişi Serdar Kartal ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

(Haber Merkezi)