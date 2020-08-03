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Çorumlu Vali Ünlü’ye protokolden kutlama
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu beraberinde Belediye Başkanı Dr Halil İbrâhim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile birlikte bir dönem Bayat Kaymakamı olarak görev yapan Samsun Valisi Zülküf Dağlı ve Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü'yü makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Güncel 03.08.2020, 18:46
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Heyet ayrıca Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret ederek istişarelerde bulundu.(Haber Merkezi)
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