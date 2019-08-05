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Çorumlu Vali Ünlü yaz spor okullarında

Iğdır Valisi Çorumlu hemşehrimiz Enver Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çeşitli branşlarda ücretsiz olarak açtığı yaz spor okullarını ziyaret etti.

Çorumlu Vali Ünlü yaz spor okullarında

Iğdır Valisi Çorumlu hemşehrimiz Enver Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çeşitli branşlarda ücretsiz olarak açtığı yaz spor okullarını ziyaret etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:38
Çorumlu Vali Ünlü yaz spor okullarında

Çorumlu Vali Ünlü, İl Emniyet Müdür V. Mustafa Işık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit ile birlikte; hentbol, masa tenisi ve judo kurslarının antrenmanlarını ziyaret ederek sporcu gençlerle bir araya geldi.

Burada çocuklarla sohbet eden Vali Ünlü, antrenörlerden de çocuklar ve gençler için hazırlanan spor eğitimleriyle ilgili bilgiler alarak yapılan antrenmanları yakından izleyip, genç sporcularımızla masa tenisi oynadı.

Burada yaptığı konuşmada Iğdır'ın bir spor şehri olmasını arzuladığını dile getiren Vali Ünlü, “Sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı spora yönlendirmeliyiz. Güçlü bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın her alanda en iyi şekilde yetişmesi için devletimiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Toplumumuzda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporu geniş kitlelere yaymak, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek için mesai arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Iğdır'ın bir spor şehri olmasını arzuluyoruz. Burada hocalarımız, çocuklarımızı spora teşvik ediyor, eğitiyor. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla evlatlarını yaz spor okullarımıza yönlendirebilir” şeklinde konuştu.

(İHA)

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