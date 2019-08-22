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Çorumlu Vali darp edilen gaziye sahip çıktı

Bursa Valisi Çorumlu hemşehrimiz Yakup Canbolat, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kafede saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman’ı ziyaret etti.

Çorumlu Vali darp edilen gaziye sahip çıktı

Bursa Valisi Çorumlu hemşehrimiz Yakup Canbolat, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kafede saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman’ı ziyaret etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:44
Çorumlu Vali darp edilen gaziye sahip çıktı

Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat, Gazi Ömür Karaman'ı misafir olduğu evde ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman, oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmişti.

(İHA)

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