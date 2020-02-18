Çorumlu Uzman, Sevgililer Günü’nde dünyaevine girdi

Bu özel günde ömür boyu beraberlik için “Evet” diyen genç çift, nikah törenine askeri üniforma ile katıldı. Genç çift, ay yıldızlı Türk bayrağını öperek mutluluğa “Evet” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Abdulkadir Küsen (25), Aslıhan Ensaroğlu’nun (21) üniforma sürprizinden büyük memnuniyet duydu. Nikaha eşi gibi askeri üniforma giyerek katılan Aslıhan, böylesine kutsal bir kıyafeti hayatının en güzel gününde giyinmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir çağrı merkezinde çalışan eşini nikah salonunda askeri üniforma ile görünce şaşırdığını söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen ise, “Bana güzel bir sürpriz oldu. Eşime askeri kıyafet çok yakıştı. Çorumluyum, Şırnak'ta görev yapıyorum. 2 yıllık askerim. 14 Şubat'ta dünya evine girmemiz de anlamlı oldu” dedi.

Genç çiftin nikahını Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar kıydı. Başkan Sunar, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(İHA)