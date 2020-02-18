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Çorumlu Uzman çavuş, telefondaki tartışma sonrası intihar etti

Olay Diyarbakır’da gerçekleşti. Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu gün oturduğu bir kafeteryada telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüştüğü kişiyle tartışma yaşayan Kadir T. silahıyla yaşamına son verdi.

Çorumlu Uzman çavuş, telefondaki tartışma sonrası intihar etti

Olay Diyarbakır’da gerçekleşti. Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu gün oturduğu bir kafeteryada telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüştüğü kişiyle tartışma yaşayan Kadir T. silahıyla yaşamına son verdi.

18 Şubat 2020 Salı 01:14
Çorumlu Uzman çavuş, telefondaki tartışma sonrası intihar etti

Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda bulunan bir kafeteryada gerçekleşti. Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu günde geldiği bir kafeteryada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından uzman çavuş, tabancasıyla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir T.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Toskar'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., günlük izinde bulunduğu esnada 17 Şubat 2020 günü saat 14.30 sıralarında telefonda yaşadığı bir tartışma sonucu girdiği bunalım neticesinde kendi silahı ile intihar teşebbüsünde bulunmuştur."

"Ağır yaralanan personelimize Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen saat 15.30 sıralarında vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli, Jandarma Bölge Komutanlığınca idari tahkikat başlatılmıştır."

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