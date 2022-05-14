Çorumlu uzman çavuş operasyonda yaralandı!
Çorumlu Uzman Çavuş Ahmet Dağhan, Pençe Kilit Operasyonunda hain teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu yaralandı. Küçük Polatlı Köyünden Ahmet Dağhan GATA’da tedavi altına alındı.
Güncel 14.05.2022, 20:27
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi Edinilen bilgilere göre Çorumlu Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'ın GATA'da tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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