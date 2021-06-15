Çorumlu Uzman Çavuş Kuzey Irak’ta yaralandı

Birliği ile birlikte Pençe Yıldırım Harekatı’na katılan Çorumlu Piyade Komando Uzman Çavuş Adem Korkmaz girdiği bir çatışmada yaralanarak Türkiye’ye getirildi.

Yaralı Uzman Çavuş Korkmaz tedavi için GATA’ya sevk edilirken, babası Muharrem Korkmaz da oğlunun tedavisinin devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurarak dua istedi.

(Haber Merkezi)

