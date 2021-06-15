Çorumlu Uzman Çavuş Kuzey Irak’ta yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Komando Uzman Çavuş Adem Korkmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda yaralandı.
Güncel 15.06.2021, 19:34
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Birliği ile birlikte Pençe Yıldırım Harekatı’na katılan Çorumlu Piyade Komando Uzman Çavuş Adem Korkmaz girdiği bir çatışmada yaralanarak Türkiye’ye getirildi.
Yaralı Uzman Çavuş Korkmaz tedavi için GATA’ya sevk edilirken, babası Muharrem Korkmaz da oğlunun tedavisinin devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurarak dua istedi.
(Haber Merkezi)
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