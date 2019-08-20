Çorumlu üzgün, öfkeli, ama asla umutsuz değil

Yolyapar, bir kısım Yozgatlıların, “plebisit” yaptırıp ilçe halkının da onayını alarak Boğazkale’yi Yozgat’a bağlama hayallerini ya da ön girişimlerini anlatıyor ve Çorumluları daha işin başında uyarmaya çalışıyordu.

Bu yazıya gelen tepkilerin çoğunda, Çorum’un “Ankara’daki siyasi güçsüzlüğü” gerçeğine değiniliyor, kahırla “Çorum’u Yozgat’a bağlasınlar da kurtulalım” ifadesi kullanılıyor, Yolyapar'ın Çorum sorunlarının mücadelesini tek başına vermekte oluşuna dikkat çekiliyordu.

Çorumlular, çok küçük bir olasılık bile olsa, “Hitit uygarlığının başkenti” unvanını kaybetme riskini üzüntüyle ve öfkeyle karşılıyorlar. Ama, umutsuz da değiller. Çorum’un topyekûn bir mücadele ile bu tehlikeyi bertaraf edebilecek “tabanda” kararlılığa sahip olduğuna inanıyorlar.

Sosyal medyada yer alan mesajlardan bazılarını ÇORUM HABER okurlarıyla da paylaşıyoruz:

Sayın hemşehrilerim, artık uyanma zamanınız geldi de geçiyor bile. Lütfen gözünüzü açın, sizi temsil edenlerle hiçbir şeyin olamayacağını aklınızın bir köşesine yazın. Çorum’un kaderine güçbirliği ile hakim olun. (Nurettin Büyükkakaç)

Sen sahip çıkmazsan, o boşluğu birileri doldurur. Senden-benden yoktur, Çorum bir bütündür. (Kuzey Yıldızı)

Kusura bakmayın, Çorum’un adı il, ama esamisi okunmuyor. (Zeki Çetin)

Eskimiş şahıslar için söylenmiş adeta: “Eskiye rağbet olsaydı, Bit Pazarı’na nur yağardı”… Çorum sevdalılarına selam olsun. (Ahmet Gürtekin As)

Bu konu yeni değil, Boğazlıyan-Yozgat-Boğazkale yolu açıldığında konuşulmuş. Hızlı tren, havaalanı, hevesleri yeniden artırmış olabilir. Resmi Gazete’de yer alacak bir kararnameye bir madde ilave edilip “Boğazkale Yozgat’a bağlanmıştır” denilse, iradeye karşı yapılabilecek ne vardır ki! (İsmayıl Torun)

Bir Çorumlu olarak verdiğin mücadele, harcadığın emek için çok teşekkür ederim. Yeterli çabayı göstermeyip ağırlığını koyamayanlar dilerim harekete geçer de, Çorum makûs talihini yener. (Fevzi Eker)

Sevgili Mehmet abicim, Hz. Mevlana diyor ki: “Diyelim ki Zülfikar size miras kaldı. Onu kullanacak yürek, sallayacak bilek olmadıktan sonra neye yarar Zülfikar?” Boğazkale’ye yapılması gerekenler yapılmadıkça, hazırlanan projeler geciktikçe, kusuru başka bir yerde aramamak gerekir. İyi ki onlarda bir Mehmet Yolyapar yok. Boğazkale’ye olduğu kadar Çorum halkı sana da sahip çıkmalı. (Orhan Bahar)

Her kent, kendi çabasıyla bir yerlere gelebilir. Dışarıdan desteklerle bir yere kadar…Ama bir gerçek varsa, o da, Çorum’un değerlerini maalesef tanıtamıyoruz. Çorum denince akla leblebiden başka bir şey gelmiyor. Oysa, Hattuşaş dünyaca bilinen medeniyet başkenti. Çorum onu daha iyi kullanmalı. İşte o zaman kimse buna cüret edemez. Tanıtıma hemen başlamazsak, elimizden uçar gider. (Birgül Harzadın)

Diyelim ki bu kötü ihtimal gerçekleşti, Çorum olarak ne yapabiliriz ki? Kocaman bir hiç. Allahaşkına yıllardır yapılanlar bundan farklı mı? Leblebi tozu yutturulmuş gibi, sadece ağzını açıyor, konuşamıyor benim hemşehrim. Konuşsa da ciddiye alınmıyor. Taassubu bırakıp, Çorum ve ülke menfaati için siyasilere gerekli dersi verseydik, bugün bu olmazdı. Aslında siyaset ticaret gibidir, ne verirseniz onu alırsınız. Çorumlu ise veriyor, alamıyor. (Mustafa Yüceel)

Akıllarından geçirmemiş olsalardı siz bu haberi manşete taşımazdınız. “Sakın ha” vurgusunu hangi yaptırım gücü ile hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Siz yine “Sorumlu Çorumlu” felsefesi ile gereğini yerine getirmiş, her konuda olduğu gibi uyarı görevinizi icra etmişsiniz. Ümit ederim etkilenenler olur. Rastgelsin. (İsmet Ahlatcı)

Çorum kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri neredeler? Hadi gün sizin gününüz. Çorum Çorum demek yetmez. Buyurun yollar sizin. (H.İbrahim Samgar)

Allah sizden razı olsun sevgili Yolyapar, Çorum’da Çorum Haber Gazetesiyle Çorum’un değerlerine sahip çıkarak müthiş bir kamuoyu oluşturuyor ve hepsinde de başarıya ulaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, Sizlerle gurur duyuyoruz. (Mehmet Özata)

Hakiki Çorumlu olarak kazanmak yerine hep kaybeden olmayı kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. (Nejat Kavukçu)

Mehmet Abi, siz ve Çorum Haber olduğunuz sürece cesaret bile edemezler. Sizin yaptıklarınız Çorumlularca malum. Şeker Fabrikası’nı kimseye kaptırmadınız. Sizin oluşturduğunuz kamuoyu, komşu illerden daha büyük. Gururluyuz. (Cemal Önal)