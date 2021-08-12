Çorumlu udi bestekâr Yılmaz Yüksel’in kaybı müzik dünyasını üzdü

Bülent Ersoy’un yorumladığı “Çekemezler Sevgimizi” başta olmak üzere pek çok bilinen şarkının bestekârı olan Yılmaz Yüksel, İskilipli keçeci esnafından Hüseyin Yüksel’in oğluydu.

Udî ve bestekâr hemşehriye veda

“Gönlüme Gir Doğ Güneşim”, “Çekemezler Sevgimizi”, “Öyle Güzel ki Gözlerin”, “Ömrümü Çalan Yıllar”, “Seni Kendime Candan”, “Yağmurlar Yağsa da” ve “Baharın Gülleri Solana Kadar”…Toplamda 116 beste…

TRT İzmir Radyosu’nda uzun yıllar ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapan Çorumlu udi bestekâr Yılmaz Yüksel’i geçtiğimiz günlerde 84 yaşında kaybettik. Yılmaz Yüksel’in kaybı, sanatçı dostlarının sosyal medyadan paylaşımlarıyla duyuldu.

Yılmaz Yüksel, 1937 yılında İskilip’te dünyaya geldi. Babası keçeci esnafından Hüseyin Yüksel, annesi Hanife Yüksel…Müziğe ilgisi İskilip’te ilkokul yıllarında başladı. Güzel bir sese sahip olan annesi, küçük yaşta kendisine ilahiler öğretti. Okuduğu zaman annesi çok etkilenir, ağlardı.

Sonraki yıllarda babasının işi nedeniyle Ankara’ya yerleştiler. Ahmet Kopuz’dan ud dersleri aldı. İsmail Baha Sürelsan’ın topluluğuna katıldı. 1966 yılında açılan çok önemli bir sınavda en yüksek puanı alarak TRT’ye girdi. O yıllarda bestelediği “Gönlüme Gir Doğ Güneşim” şarkısıyla bestekâr olarak adını duyurdu.

Yılmaz Yüksel, 1973 yılında İzmir’e yerleşti ve uzun yıllar TRT İzmir Radyosu’nda görev yaptı. Üç oğlundan Tuncay Yüksel ud, Sürelsan Yüksel tanbur sanatçısı. Üçüncü oğlu ise peyzaj mimarı. Bilinen 116 bestesi var ve bunlardan 70’i TRT repertuarında. Bestelerinden çoğunun sözleri de kendisine ait. (Haber Merkezi)

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Gönlüme gir doğ güneşim

Kalbimi yak aşk ateşim

Kimsesizim yoktur eşim

Yandı hayat söndü emel

Koyda yanan bir ışığım

Kalbe akan hıçkırığım

Bir kuruyan sarmaşığım

Yandı hayat söndü emel

Beste: Yılmaz Yüksel

Güfte: Ahmet Aymutlu

Makamı: Uşşak

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Çekemezler sevgimizi

Bilemezler kalbimizi

Tanrı yazmış bize bizi

Sen benimsin ben de senin

Duvağında beyaz tüller

Yanağında gonca güller

Girmesin araya eller

Sen benimsin ben de senin



Mutlu geçsin günlerimiz

Sevgi dolu kalplerimiz

Ömür boyu beraberiz

Sen benimsin ben de senin

Beste ve güfte: Yılmaz Yüksel

Makamı: Hüzzam

