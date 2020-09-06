Çorumlu Teğmen trafik kazasında can verdi
Çorumlu Teğmen Murat Koçak (25) İstanbul’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Güncel 06.09.2020, 18:50
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Koçak’ın İstanbul’da bulunan okulunu başarıyla tamamlayarak yeni teğmen olduğu ayrıca, Çorum’un Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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