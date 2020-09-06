Çorumlu Teğmen trafik kazasında can verdi

Koçak’ın İstanbul’da bulunan okulunu başarıyla tamamlayarak yeni teğmen olduğu ayrıca, Çorum’un Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)