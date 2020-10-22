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Çorumlu Tatlı ikinci baroya başkan adayı

İstanbul 2 No'lu Baro kurucuları arasında yer alan Hukukçular Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Av. Cavit Tatlı, yeni baronun başkan adayı oldu.

Güncel 22.10.2020, 20:17
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Çorumlu Tatlı ikinci baroya başkan adayı

“Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında kurulan İstanbul 2 No'lu Baro, avukat Cavit Tatlı'yı başkan adayı ilan etti. 
Hukukçular Derneği Genel Başkanı olan hemşehrimiz Tatlı'nın adaylığı İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan tanıtımla açıklandı. Açık havada koronavirüs tedbirleri alınarak yapılan ve çok sayıda hukukçunun katıldığı toplantıda konuşan Cavit Tatlı, 2 No'lu Baro'nun kurulması için emek verenlere teşekkür etti.
Statükocu yönetimi reddettiklerini belirten ve adaylığı nedeni ile Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı’ndan istifasını da duyuran Tatlı, yeni baronun kuruluşu ve çalışmalarına odaklanacağını, gurur duyulacak çalışmaların temellerini atacaklarını anlattı.
(AA)
 

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