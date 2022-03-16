Çorumlu Tarık şef, leblebi helvasının nasıl yapıldığını anlattı
Güncel 16.03.2022, 18:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabında bulunan leblebi helvası tarifi, Atina’nın gündeminde yer alırken,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Mart tarihinde İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yediği öğle yemeğinde ikram edilen leblebi helvası tarifi merak konusu oldu. Peki leblebi helvası nasıl yapılır? İşte leblebi helvası tarifi ve malzemeleri!
Çorumlu şef Tarık Çakıcı, Muhabirimiz Yusuf Çınar’a o muhteşem lezzetin yapılışı ve sofralara kadar gelişini anlattı.
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