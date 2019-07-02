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Çorumlu sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Çorumlu bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Çorumlu sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Çorumlu bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

02 Temmuz 2019 Salı 20:55
Çorumlu sürücü hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün D200 karayolundaki Yozgat Kırıkkale yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Orhan Murat K.’nin (60) kullandığı 06 DK 8204 plakalı otomobil ile Çorumlu Salim Keyvan (39) idaresindeki 06 HD 2732 otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Salim Keyvan (39) ile Orhan Murat K., (60) yolculardan Ahmet Buğra Keyvan, (9) Cansu Keyvan, (17) Narin Keyvan ve Emine Kara (60) yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Salim Keyvan hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Ahmet Buğra Keyvan ise yoğun bakıma alındı. Diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Keyvan dün öğle namazına müteakip Sungurlu Arıcı Köyü'nde toprağa verildi.

(İHA)

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