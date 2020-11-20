Çorumlu şoför Sorgun’daki kazada hayatını kaybetti

Büyük Gülücek Köyünden gelme, sanayi esnafından Yasar Çağdaş’ın kardeşi, Yaşar, Ömer ve Faruk Çağdaş’ın babası TIR şoförü Yüksel Çağdaş, Yozgat’ın Sorgun İlçesinde bir fabrikada yük sırası beklerken bir başka aracın geri manevrası sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Çağdaş, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen Çağdaş’ın cenazesi, Çorum merkeze bağlı Büyük Gülücek Köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sorgun Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Sorgun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adnan Taşdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)