Çorumlu SMA hastası Ela Nur destek bekliyor

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Fındık Köyü nüfusuna kayıtlı Esmehan Aydoğdu ile Hayrettin Aydoğdu çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Ela Nur, ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. Ankara’da yaşayan ailesi, Ela Nur’un tedavisi için Ankara Valiliği’nden onay alarak yardım kampanyası başlattı.

Anne Esmehan Aydoğdu, 2019 doğumlu olan Ela Nur’un kas harekelerini yapamaması üzerine doktora başvurduklarında kızlarına SMA teşhisi konulduğunu açıkladı. 8 aylıkken SMA Tip1 teşhisi konulan ve şu an 2,5 yaşında olan Ela Nur Aydoğdu’nun tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Aydoğdu, kızları için destek beklediklerini söyledi.

Yapılan açıklamada hayırseverlerin yardımda bulunacağı hesaplar ise şu şekilde belirtildi: “Ziraat Bankası Alıcı: Esmehan Aydoğdu IBAN: 30 0001 0013 9548 2463 7250 11”

(Haber Merkezi)

