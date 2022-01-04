Çorumlu siyasetçi Avustralya’da parti kurdu

Avustralya’nın Victoria eyaletinde kurulan Viktoryalılar Partisinin (Victorians Party) kurucu 4 üyesinden biri olan Türk kökenli siyasetçi Öztürk (Oscar) Yıldız, “Politikaya dürüstlüğü geri getireceğiz” dedi.

Avustralya’daki siyasi hayatına 2008'de Melbourne’un Moreland semtindeki belediye seçimlerini kazanıp Moreland Belediye Başkanı olarak başlayan Yıldız, eski futbolcu Paul Dimattina, Küçük İşletmeler Avustralya İcra Direktörü Bill Lang ve uluslararası pazarlama şirketi kurucusu Ingrid Maynard ile Viktoryalılar Partisi’ni kurdu.

Yıldız, uhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan partinin 4 temel ilkesinin “doğruluk, şeffaflık, özgürlük ve performans” olduğunu aktararak, “Bu Viktoryalıların partisi, bizim değil. Amacımız; politikaya dürüstlüğü geri getirmek, şu anda hiç kimsenin güveni yok” ifadesini kullandı.

Partinin herhangi bir siyasi yöne kanalize olmayacağına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

“Bizim partinin sağ veya sol kanatla işi yok, biz ortadan gideceğiz. O bölgedeki insanların yüzde 90’ı ne iş veya ne istiyorsa onu yerine getireceğiz. Amacımız, tabii ki ilk aşamada milletvekili seçtirmek. Şu anda millet çok kızgın, bu yüzden oylarını bize vereceklerinden umutluyuz.”

Yıldız, Türklüğüyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Türk toplumuna şunu söylemek istiyorum; dürüstçe, gerçekten sizi temsil edecek ve insanların yaşadığı sorunları kendi sorunları gibi kabul edip çalışacak bir parti istiyorsanız bize üye olun” dedi.

ÖZTÜRK YILDIZ KİMDİR?

Anne ve babasının Çorum’dan Avustralya’ya göç etmesiyle Melbourne’da dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Öztürk Yıldız, La Trobe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu.

Uzun yıllar ticaret ve çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Yıldız, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Moreland Belediyesinde halen Bağımsız Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. (AA)

