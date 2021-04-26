Çorumlu şehit öğretmene saygısızlık

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Çorum Osmancıklı öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi öğrencilik yıllarının geçtiği ve mezun olduğu Balıkesir’de Edremit Körfez Anadolu Lisesi’ne verilmiş ve okulun yeni ismi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olmuştu.

Liseden mezun olan eski öğrenciler tarafından kurulan Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okul isminin Edremit Lisesi olarak değiştirilmesi için dava açtı.

ANNE BABASI İSTEMİŞTİ

Söz konusu okul, 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açıldı. 1956 yılında 22 derslikli lise olarak hizmete devam eden ve 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi ismini alan okul 11 Şubat 2021 tarihinde şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi ve babasının talebiyle değiştirerek Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi ismini almıştı. Şehit öğretmen Yalçın, bu okuldan mezun olmuş ve ilk görev yeri olarak da yine bu okulda göreve başlamıştı.

“ŞEHİT ADINDAN RAHATSIZ OLUNDU”

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, sosyal medya hesabından Mezunlar Derneği’nce şehit öğretmenin adının verildiği okulun isminin değiştirilmesi için açılan davayı ve dava açanları sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Umutlu, “Edremit’teki bir liseye Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verilmesine karşı çıkılmasına tepki gösteren Cumhur İttifakı ilçe başkanları, ‘Şehit’ adından rahatsız olanların Türk olduğundan şüphe duyuyoruz” dedi.

MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen de ortak bir basın bildirisi hazırlayarak, vatanı uğruna şehit olan öğretmene, ilk görev yaptığı okulun adının verilmesine karşı çıkan kişilere olan tepkisini sert bir dille ifade etti.

“CAMİAMIZI ÜZDÜ”

Edremit Lisesi’nin tarihi bir okul olduğunu ancak bu ismin 26 Haziran 2010 tarihinde kaldırıldığını vurgulayarak davayle ilgili konuşan Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek de olayların eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade etti. Özbek; “Aslına bakarsanız, 4 Mayıs 2020’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atandığımda burasının adının Edremit Lisesi değil, Körfez Anadolu Lisesi olarak buldum. Bizim aslında isim değiştirme ile ilgili bir teşebbüsümüz de yoktu. Buraya atanmamdan iki ay sonra iki kişi geldi. Bir bayan bir erkek. Kendilerinin merhum Şehidimiz Aybüke Yalçın’ın annesi ve babası olduklarını söylediler. Sadık amca sağ olsun. Burada duygusal bir atmosfer oluştu. 'Benim kızım Şehit Aybüke Yalçın, burada Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Benim çocuğumun adını buraya verirseniz sizlere müteşekkir olurum' deyince bunu devlet olarak bu ülkeye evladını şehit vermiş bir annenin bir babanın bir nebze olsun acısını dindirmek adına büyük bir memnuniyet ile karşıladık. Bunu 24 Kasım’a uyarladık. Arkadaşlarımız ile karar aldık. 24 Kasım’da sadece Körfez Anadolu Lisesi’nin değil, aynı zamanda Merkez Anaokulu’unda, bu iki okulunda isimlerini değiştirdik. Hem de 24 Kasım’a uyarlayarak Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik. Körfez Anadolu Lisesine biz Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismini vermekten de büyük şeref duyduk. Şeref ile de oraya o tabelayı taktık" dedi.

Öte yandan lisenin eski mezunlarının bir araya geldiği Edremit Lisesi Mezunlar Derneği üyelerinin sosyal medyada okulun imece usulü ile tartışarak Çorumlu Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile ilgili “Bedavadan nam sahibi olunmaz” şeklinde çirkin paylaşıma ise tepki yağdı.

(İHA)

