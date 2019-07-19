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Çorumlu şehidin ismi verilen parkta hüzünlendiren tabela…

Tunceli’de düşen helikopterde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın ismi, şehit olduktan 2 ay sonra Tunceli Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan parka verildi.

Çorumlu şehidin ismi verilen parkta hüzünlendiren tabela…

Tunceli’de düşen helikopterde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın ismi, şehit olduktan 2 ay sonra Tunceli Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan parka verildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:09
Çorumlu şehidin ismi verilen parkta hüzünlendiren tabela…

Çorum Sungurlulu şehidimizin isminin yer aldığı tabelaya, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kardeşlerden Ayaz Güloğlu ile çektiği fotoğraf da basıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın, Ovacık ilçesinde görev yaptığı sırada küçük Ayaz ile çektiği fotoğrafı tabelada görenler gözyaşlarını tutamıyor. Tunceli Ovacık’taki parkta şehit Karaman ve şehit küçük Ayaz’dan geriye parktaki tabelada yer alan fotoğrafı kaldı.

“Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman Çocuk Oyun Parkı” yazısının bulunduğu tabelada, Karaman’ın Güloğlu ile çektiği fotoğrafın yanı sıra Türk bayrağı da yer alıyor.

(Haber Merkezi)

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