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Çorumlu şehidin ismi ormanda yaşatılacak

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk asker şehidi olan Çorumlu Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun ismi Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda oluşturulan hatıra ormanına verildi.

Çorumlu şehidin ismi ormanda yaşatılacak

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk asker şehidi olan Çorumlu Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun ismi Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda oluşturulan hatıra ormanına verildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:28
Çorumlu şehidin ismi ormanda yaşatılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çambaşı Yaylası'nda faaliyet gösteren Kış Sporları ve Kayak Merkezinde "Ağaç Dikme Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin, Suriye’de yaptığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na değinerek “Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin, yiğitlerimizin saçının bir teline zarar gelmesin inşallah, Allah askerlerimize zaferle dönmeyi nasip etsin” dedi.

Ordu'nun gelişim potansiyeli yüksek şehirlerden olduğunu belirten Yavuz, “Ordu, gelişme açısından şanslı illerden birisi. Ordu, bakir yapısı ve kayak merkezi başta olmak üzere birçok doğal güzelliği olan ilimiz. Ordu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Karadeniz’de en fazla büyüyecek ve en fazla parlayacak şehirlerden birisi” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra yeni projeler ile katkıda bulunacaklarını söyledi. Çambaşı Yaylası'nda bugün 800 ladinin toprakla buluşturulduğunu ifade eden Güler, ağaç sayısını gelecek yıl 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Güler, oluşturdukları hatıra ormanına Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun isminin verildiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Bizim bölgemiz yeşil bir bölge ama şehrimizde ağaç eksikliği var. Bu vesileyle Çambaşı Yaylası'na ağaçlandırma projeleriyle katkıda bulunduk. Bu çalışma turizm açısından da son derece önemli bir adım oldu. Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu kardeşimizin adını da oluşturduğumuz hatıra ormanımıza veriyoruz. Bu vesileyle hatıra ormanımızın adını 'Barış Pınarı Harekatı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Hatıra Ormanı' olarak belirledik. Böylece Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan kardeşimizin ismi hatıra ormanımızda yaşatılacak”

Konuşmaların ardından tören protokol üyelerinin fidan dikimi ile devam etti.

(A.A)

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