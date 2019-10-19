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Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi olan Çorumlu Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi olan Çorumlu Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:47
Çorumlu şehidin ailesine başsağlığı

Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek ve Çorum’un güçlü şekilde devletinin yanında olduğunu göstermek amacıyla geçtiğimiz Salı günü Ankara’ya giden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile beraberindeki heyet de Şehit Ahmet Topçu’nun Ankara Mamak’ta yaşayan baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Fevzi Topçu ile görüşen ve taziye ziyaretinde okunan Hatmi Şerife katılan Ahlatcı, aileye bir kez daha sabır diledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Sırbistan’daki temaslarını tamamlayarak ülkeye dönen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da ilimiz İskilip ilçesi Örübağ köyü nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Topçu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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