Çorumlu sayısı 1 milyon 308 bin

TÜİK’in 2020 sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre, ülke genelinde yaşayan Çorumluların sayısı 1 milyon 308 bin 909. İl nüfusu 530.126 olan Çorum’da yaşayanların 469.479’u Çorum kökenli, 60.647 kişi ise başka illerin nüfusuna kayıtlı.

Çorum’dan sonra Çorumluların en yoğun olarak yaşadıkları il olan Başkent Ankara’da 428.371, İstanbul’da 179.253, İzmir’de 41.708, Antalya’da 26.691, Bursa’da 18.561, Kocaeli’nde 13.575 Çorumlu yaşıyor.

Çorumluların kayda değer oranda yaşadıkları diğer iller ise şöyle sıralanıyor: Amasya 7.761, Samsun 7.665, Muğla 7.056, Kırıkkale 6.497, Aydın 6.479, Bolu 5.690, Tekirdağ 5.307, Balıkesir 5.164, Sakarya 4.354, Konya 3.733, Eskişehir 3.676, Manisa 3.135, Yozgat 2.457, Tokat 2.313. (Haber Merkezi)