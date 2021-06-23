Çorumlu Savcı Erdal Karakaş virüse yenildi
Amasya Cumhuriyet Savcısı Çorumlu Erdal Karakaş koronavirüsten hayatını kaybetti.
Güncel 23.06.2021, 10:28
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Uzun yıllar Çorum'da avukatlık yaptıktan sonra Amasya Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Erdal Karakaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Erdal Karakaş'ın bugün Çorum'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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