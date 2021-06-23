Çorumlu Savcı Erdal Karakaş virüse yenildi

Uzun yıllar Çorum'da avukatlık yaptıktan sonra Amasya Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Erdal Karakaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Erdal Karakaş'ın bugün Çorum'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

