Çorumlu sanatçılar festivale ayrı bir renk kattı

Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında gerek Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı gerekse TSO Fuar Kompleksi yanında kurulan konser platformunda Çorumlulara için düzenlenen ve ağırlıklı olarak yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerde coşku doruğa ulaştı. Yıllardır festival coşkusunu yaşamanın özlemi ile konser alanlarını dolduran binlerce vatandaş düzenlenen etkinliklerde hem şarkı ve türkülere eşlik etti hem de gönüllerince eğlendi.

Yunus Emre Parkı’nda Arif Sadeçolak ve İbrahim Sarıca’nın verdiği konser ile Cuma akşamı başlayan yerel sanatçıların konserlerinde 13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Yunus Emre Parkı’nda Namık Dişli (Çorumlu Namık), Fuar alanında ise saat 20.30’da Nergis Ay sahne alarak Çorumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festival kapsamında 14 Temmuz 2019 günü ise saat 19.00’da Belediye Türk Halk Müziği Korosu Şefi Kazım Mercan ve ekibi türkü tadında bir konser verirken, saat 20.30’da Fuar alanında ise Çorum Özel Hastanesi’nin başarılı Psikoloğu TV8’deki O Ses Türkiye Yarışmacısı Oğuzhan Cevizci de konserinde izleyenleri adeta mest etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın izlediği, Çorum’un yerel sanatçılarının ağırlıklı olduğu konserler süresince ayrıca Hattuşaş Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları, Kadeş Halk Oyunları Kulübü ve Çorum Kafkas Kültür Derneği Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri de alkış aldı.

(Volkan SINAYUÇ- Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)