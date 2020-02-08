Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı

Uzun yıllardır sahne ve müzik çalışmalarına kendi şarkılarıyla devam eden Volkan Koşar, Kıraç’la çıkarmış olduğu feat şarkı “Prenses”in ardından, Bahadır Tatlıöz’le “Sabır Makamı” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziğiyle Bahadır Tatlıöz&Volkan Koşar imzasını taşıyan şarkının düzenlemesini ve klip yönetmenliğini de Bahadır Tatlıöz üstlendi.

Çorumlu Volkan Koşar’ın Bahadır Tatlıöz’le arkadaşlığı yıllar öncesine dayanıyor ve Tatlıöz Volkan Koşar’a destek amacıyla bu projede yer alıyor.

VOLKAN KOŞAR

1978 yılında Çorum’da doğdu. Gitar ve armonika çalan sanatçı, Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Rock formatında bir altyapıya sahip olmasına rağmen, türkü ve pop tarzında şarkılar da söyledi. Sahne çalışmalarında ise yabancı müziğe yer verdi.

2006 yılında albüm çalışmalarına başladı. Melodi Müzik etiketiyle “Perdeler Açılsın” albümü 2007’de piyasaya çıktı.

Pop-rock türündeki ilk albümünün klip çalışmasını, 17 Ağustos depremi üzerine yazdığı “17.Ay-Ölüm Yakın Bana” isimli şarkısı için yaptı. Klip, Kağıthane’de bir viyadükte 14 saat süren bir çalışmayla çekildi.

(Selda FINDIK)