Çorumlu sanatçı tam 60 kilo verdi

Tüp mide ameliyatı sonucu 9 ayda adeta tanınmaz hale gelen Cem Cücenoğlu, bu sayede sigarayı da bıraktığını belirterek, “Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim” dedi.

Cem Cücenoğlu, Çorum’un unutulmaz eğitimcilerinden Hüseyin Cücenoğlu’nun torunu, 2019 yılında kaybettiğimiz ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğeni, eğitimci Yücer Cücenoğlu’nun oğlu. Ankara doğumlu, 44 yaşında.

