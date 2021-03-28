Çorumlu sanatçı tam 60 kilo verdi
“Poyraz Karayel” dizisindeki “Taş Kafa” karakteriyle Türkiye çapında tanınan, pek çok film ve dizideki performansıyla Türkiye’nin karakter oyuncuları arasında kendisine özel bir yer edinen Çorumlu Cem Cücenoğlu, tam 60 kilo verip 150 kilodan 90 kiloya düşerek bu kez “mucize gibi” incelmesiyle tüm Türkiye’yi şaşırttı.
Güncel 28.03.2021, 19:25
150
Tüp mide ameliyatı sonucu 9 ayda adeta tanınmaz hale gelen Cem Cücenoğlu, bu sayede sigarayı da bıraktığını belirterek, “Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim” dedi.
Cem Cücenoğlu, Çorum’un unutulmaz eğitimcilerinden Hüseyin Cücenoğlu’nun torunu, 2019 yılında kaybettiğimiz ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğeni, eğitimci Yücer Cücenoğlu’nun oğlu. Ankara doğumlu, 44 yaşında.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
açık