Çorumlu sanatçı Nazlı Öksüz’ün acı günü

TRT Sanatçısı hemşehrimiz Nazlı Öksüz Tubay’ın babası Osman Öksüz (85) covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl, Avustralya’da yaşayan ağabeyi Bünyamin Öksüz’ü bir cinayet sonucu kaybeden ünlü sanatçı Nazlı Öksüz, şimdi de babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Çorumlu sanatçı Nazlı Öksüz’ün babası Osman Öksüz, bir süredir covid-19 virüsünden dolayı GATA’da tedavi görüyordu. Osman Öksüz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi, vasiyeti üzerine Çorum’un Alaca ilçesinde toprağa verildi.

ACI BİR HİKÂYE…

Kültür Bakanlığı sanatçısı, türkülerin, bozlakların kraliçesi Nazlı Öksüz, 2019 yılı Mayıs ayında Avustralya’da yaşayan ağabeyi Bünyamin Öksüz’ü bir cinayet sonucu kaybetmişti.

Bünyamin Öksüz, hain bir saldırı sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü.

Oğlunun bir cinayet sonucu öldürüldüğü, babası Osman Özküz’e “üzülmesin, bu acıya dayanamaz” düşüncesiyle söylenemedi. Osman Öksüz, “oğlum beni neden arayıp sormuyor” sorusunun cevabını arayıp durdu.

Bazı sağlık sorunları bulunan Osman Özküz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanması sonucu GATA’da tedavi altına alındı, ancak kurtarılamadı. Baba Osman Öksüz, oğlunun henüz öldüğünü bilmeden hayata veda etti.

Sanatçı Nazlı Öksüz ise baba acısının ardından, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Babam, Bünyamin abime selam söyle. Doyasıya sarıl öp oğlunu… Sağlığın bozulmasın, üzüntüden kahrolma diye ölümünü senden aylarca saklamak zorunda kaldık.” (Haber Merkezi)