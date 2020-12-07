Çorumlu sanatçı Münir Erduş da virüs kurbanı
Çorum'un Sungurlu ilçesi Büyükpolatlı köyünden, 50 yıldır Almanya'da ses sanatçılığı yapan Münir Erduş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile tedavi gördüğü İstanbul Acı Badem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Güncel 07.12.2020, 21:54
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Yarım asır boyunca “Nuri Sesigüzel” olarak Almanya'da ses sanatçılığı yapan Çorumlu Münir Erduş iki hafta önce de babası Çelebi Erduş'u yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile toprağa vermişti. Münir Erduş da virüs tedavisi gördüğü İstanbul’da kurtarılamadı. Erduş’un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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