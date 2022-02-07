Çorumlu sanatçı ilk şarkısını çıkardı
Çorumlu Aynur Yıldırım’ın Gidemezsin Sen isimli ilk şarkısı çıktı. Yıllardır amatör olarak müzik yapan Aynur Yıldırım, profesyonel olarak ilk klibini yayınladı. Sözleri ve bestesi Demirci Yıldıray’a ait ‘Gidemezsin Sen’ isimli şarkının klibi Youtube’da müzikseverlerle buluştu.
Güncel 07.02.2022, 19:24 07.02.2022, 19:32
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Heyecan içerisinde olduğunu belirten Aynur Yıldırım, “Yıllardır çocukluktan beri bir müzik aşkı var içimde. Hiç bitmedi. Bugüne kadar amatör olarak şarkı söylüyordum. İlk kez profesyonel klibimizi çektik, çok heyecanlıyım ” dedi.
Yıldırım, aranjesini Bülent Papir’in, klip yönetmenliğini ise Bedri Akbulut’un yaptığı ‘Gidemezsin Sen’ klibinin çekiminde emeği olanlara teşekkür etti.
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