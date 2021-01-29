Çorumlu sahte gelin tutuklandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde evlenmek isteyen çoban Ercan Akbulut, tanıdığı bazı inşaat ustaları aracılığı ile Van’da Çorumlu Hülya S. ile tanıştırıldı. Aracılara 31 bin lira başlık parası veren çoban Akbulut, Van'dan aldığı kadınla Ardanuç'a geldi. Akbulut ve Hülya S. ile akrabaları yolculukları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yaparak o anları da paylaştı. Canlı yayın sırasında gelin ve damat adaylarına yorum yazanlar mutluluklar diledi. Yolda bir restoranda yemek molası veren gelin ve damat adaylarının akrabaları, çekilen fotoğraf karesini de “Gelinimizi aldık, geliyoruz” diye paylaştı.

3 GÜN SONRA KAÇTI

Ardanuç'ta 3 gün kalan Hülya S., Ercan Akbulut ile alyans almak için kuyumcuya gitti. Burada pahalı bir alyans satın aldıran Hülya S., kuyumcu çıkışı bir mağazaya girdi. Bu sırada Hülya S., aniden ortadan kayboldu. Gelin adayına ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan çoban, jandarmaya başvurdu. Hülya S.’nin bir taksiye binerek önce otobüs terminaline, ardından İstanbul'a gittiği belirlendi. Ercan Akbulut'un kadına başlık parası ile birlikte yaklaşık 40 bin lira harcadığı öğrenildi.

5 İLDE 300 BİN LİRALIK VURGUN

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hülya S.’nin izini sürdü. Şüphelinin ülkenin farklı illerinde çok sayıda kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı, altın ve başlık paraları ile kaçtığı belirlendi. Düğün davetiyeleri de bastıran Hülya S.’nin son 4 ayda, 5 ilden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

“Nehir Naz” lakaplı Hülya S., önceki gün katıldığı bir televizyonda canlı yayınlanan programda, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hülya S. ile aileler arasında aracılık yapan Y.B. ve K.T. de yakalandı. Artvin'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çorumlu Hülya S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“23 DEDİLER YAŞI 29 ÇIKTI”

Yaşadığı olayı anlatan Ercan Akbulut, “Amcamın evini yapan bir usta vardı, amcam ustaya, 'Benim bir yeğenim var, bunu baş göz edelim' demiş. O da, 'Ben bulurum ama 40-50 bin lira başlık parası var' demiş. Amcam da babama danıştı. Babam da benle konuştu ve 'olur' dedim. Yavuz usta, ben, babam ve amcam Van Erciş'e gittik. Orada da aracı bir kişi vardı, onla birlikte kızın evine gittik. Eve girdik, oturduk çay falan içtik. Kızla beni konuşturdular ve olumlu gördüler. Daha sonra konu başlık parasına geldi. 40 bin lira para istediler, 31 bin liraya anlaştılar. Parayı hesaptan vermek istedik ama kabul etmediler. O an biraz şüphelendik, parayı vermeden Artvin'e geri geldik. Usta 'Ayıp oldu' dedi. Bizi bir daha onların evine götürdü. Çektiğimiz parayı nakit olarak verdik, kızı aldık ve Artvin'e geri geldik. Kız için 23 yaşında dendi ama 29 yaşında olduğunu öğrendik. Cuma günü akşam dışarı çıkıp gezdik. Pazartesi sabahı da nişan yüzüğü almak için Ardanuç'a gittik. Yüzüğü aldık elbise almak için başka bir mağazaya girdik. Bir anda mağazadan kayboldu, kaçtığını anladık” dedi.

İnsanların birbirini çok iyi tanıması gerektiğini ve görücü usulünü kimseye tavsiye etmediğini de belirten Akbulut, harcadığı parayı geri istediğini, evlilikten soğuduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan evlilik vaadiyle insanları dolandırıp, ailelerden aldığı altın ve paralarla kaçtığı iddia edilen Çorumlu Hülya S. ile beraberindeki 2 kişi adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çorumlu Hülya S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Haber Merkezi)